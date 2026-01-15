Бородавко ответил на вопрос о шансах Большунова получить нейтральный статус

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о шансах лыжника Александра Большунова получить нейтральный статус.

«Возрастёт ли количество нейтральных атлетов? Предположения есть, но с каждым днём их всё меньше и меньше. Большунов подавал заявку на нейтральный статус? На это лучше ответит Большунов.

Кто из группы подавал заявку на нейтральный статус? Часть ребят подавали заявку, часть – не подавали. Специально не уточнял, поскольку знал, какой будет ответ. Все наши спортсмены находятся в силовых структурах, поэтому подавай не подавай – ответ будет один», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.