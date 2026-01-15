Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бородавко ответил на вопрос о шансах Большунова получить нейтральный статус

Бородавко ответил на вопрос о шансах Большунова получить нейтральный статус
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о шансах лыжника Александра Большунова получить нейтральный статус.

«Возрастёт ли количество нейтральных атлетов? Предположения есть, но с каждым днём их всё меньше и меньше. Большунов подавал заявку на нейтральный статус? На это лучше ответит Большунов.

Кто из группы подавал заявку на нейтральный статус? Часть ребят подавали заявку, часть – не подавали. Специально не уточнял, поскольку знал, какой будет ответ. Все наши спортсмены находятся в силовых структурах, поэтому подавай не подавай – ответ будет один», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Большунов вернулся! Раскидал всех соперников и одержал первую победу в сезоне
Большунов вернулся! Раскидал всех соперников и одержал первую победу в сезоне
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android