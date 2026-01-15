Юрий Бородавко заявил, что не собирается подавать заявку на нейтральный статус

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что не собирается подавать заявку на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Подавал ли заявку сам? Нет. Не собираюсь. В своё время я был в рядах вооружённых сил и до сих пор являюсь тренером по линии ЦСКА», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, российские лыжники и специалисты отстранены от участия в международных стартах. Для того чтобы принимать участие в соревнованиях под эгидой FIS, им необходимо получить нейтральный статус. Российские спортсмены и специалисты должны соответствовать критериям FIS и официально подать заявку на одобрение нейтрального статуса.