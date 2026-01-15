Бородавко: МОК и FIS — суперполитизированные структуры, делают всё, чтобы нас не было

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о деятельности Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Обидно ли из-за такой ситуации? Международный олимпийский комитет и FIS – суперполитизированные структуры, которые хоть и говорят, что спорт не зависит от политики… Мы видим, что зависит и очень жёстко.

Последние события по политической части это очень чётко показывают. Подход к России и другим странам абсолютно неоднозначен. Те заявления МОК чётко показывают, что нас просто не хотят и делают всё, чтобы нас не было. На действия других стран абсолютно по-другому реагируют», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.