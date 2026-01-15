Бородавко — о Кубке мира: это не первенство бани, чтобы приехать и сразу всех побеждать

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением об уровне конкуренции на Кубке мира, отметив, что тяжело ожидать от российских лыжников высоких результатов сразу после возвращения на международные старты.

«Мы смотрим, есть тренер, который ведёт подготовку. Зачем лезть туда, где тебя не спрашивают. Со стороны смотрим, наблюдаем, прогнозируем результат с профессиональной точки зрения. Желаем им хороших результатов, чтобы они росли и радовали нас своими результатами.

Люди думали, что вернёмся и начнём сразу всех побеждать? Всем этого хочется, но должно пройти определённое время, всё-таки это не первенство бани, это лучшие спортсмены мира. Приехать и сразу всех побеждать – такого никогда не было.

Все победы, которые у нас были на чемпионатах мира, на Кубке мира – это был труд, великий, тяжёлый труд, который и приносил такой результат. Нужно время на адаптацию, чтобы сделать эти шаги. Просто так ничего не происходит», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.