Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бородавко — о Кубке мира: это не первенство бани, чтобы приехать и сразу всех побеждать

Бородавко — о Кубке мира: это не первенство бани, чтобы приехать и сразу всех побеждать
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением об уровне конкуренции на Кубке мира, отметив, что тяжело ожидать от российских лыжников высоких результатов сразу после возвращения на международные старты.

«Мы смотрим, есть тренер, который ведёт подготовку. Зачем лезть туда, где тебя не спрашивают. Со стороны смотрим, наблюдаем, прогнозируем результат с профессиональной точки зрения. Желаем им хороших результатов, чтобы они росли и радовали нас своими результатами.

Люди думали, что вернёмся и начнём сразу всех побеждать? Всем этого хочется, но должно пройти определённое время, всё-таки это не первенство бани, это лучшие спортсмены мира. Приехать и сразу всех побеждать – такого никогда не было.

Все победы, которые у нас были на чемпионатах мира, на Кубке мира – это был труд, великий, тяжёлый труд, который и приносил такой результат. Нужно время на адаптацию, чтобы сделать эти шаги. Просто так ничего не происходит», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Юрий Бородавко заявил, что не собирается подавать заявку на нейтральный статус
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android