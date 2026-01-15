Скидки
Бородавко: Большунов сейчас абсолютно спокоен и уравновешен, это и вылилось в результат

Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о текущем эмоциональном состоянии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Александр хотел готовиться в Италии, но, к сожалению, ему дали однократную визу на 20 дней в январе, поэтому не было смысла уезжать в Италию.

Большунов абсолютно другой в психологическом подходе сейчас, спокоен и уравновешен, это видно по его общению, в то время, пока он болел, потренировался дома, получил психологическое равновесие. И это придало ему сил в тренировочном плане и вылилось в результат в Казани», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На этапе Кубка России в Казани Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле. Это его первая победа в текущем сезоне.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.8
Новости. Лыжи
