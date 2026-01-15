Бородавко: Большунов сейчас абсолютно спокоен и уравновешен, это и вылилось в результат

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о текущем эмоциональном состоянии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
«Александр хотел готовиться в Италии, но, к сожалению, ему дали однократную визу на 20 дней в январе, поэтому не было смысла уезжать в Италию.
Большунов абсолютно другой в психологическом подходе сейчас, спокоен и уравновешен, это видно по его общению, в то время, пока он болел, потренировался дома, получил психологическое равновесие. И это придало ему сил в тренировочном плане и вылилось в результат в Казани», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
На этапе Кубка России в Казани Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле. Это его первая победа в текущем сезоне.
