Бородавко: гендерное равенство — абсолютно неправильно, бегать с девушками по 10 км

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему не поддерживает практику Кубка мира, где женщины и мужчины пробегают равные дистанции.

«Считаю, что гендерное равенство абсолютно неправильно. Бегать с девушками по 10 км – это, по-моему, не совсем правильно. 15 км – это оптимальная дистанция для мужчин, на которой можно показать своё спортивное мастерство.

Сергей Волков говорил, что на международном уровне бегают 10 км и надо приравниваться к этим условиям? У каждого человека своё мнение, я не собираюсь обсуждать то, что сказал Волков», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

