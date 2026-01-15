Фото: эмоциональная реакция россиянина Филиппова на первую в карьере медаль Кубка мира

Российский ски-альпинист Никита Филиппов не смог сдержать эмоции удивления после того, как выиграл бронзу на этапе Кубка мира в Куршевеле (Франция) в спринте.

Фото: скриншот из трансляции

Результат российского спортсмена составил 2.46,2. Он на 4,6 секунды отстал от победителя — Ориоля Кардоны из Испании (2.41,6). Второе место занял представитель Франции Тибо Ансельме (+3,7).

Филиппов впервые в карьере вошел в топ-3 на этапе Кубка мира.

Нельзя не отметить, что бронза Филиппова – первая в истории медаль на уровне КМ для российских ски-альпинистов. Путёвку на Олимпийские игры — 2026 в Италии Филиппов завоевал ещё по итогам прошлого сезона.