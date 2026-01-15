Скидки
Бородавко предположил, что после Олимпиады россиянам запретят участие в гонках Кубка мира

Бородавко предположил, что после Олимпиады россиянам запретят участие в гонках Кубка мира
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что Федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) после Олимпийских игр – 2026 в Италии может отменить допуск российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на этапы Кубка мира. Своё предположение Бородавко обосновывать не стал.

«После Олимпиады Коростелёв с Непряевой вернутся, и нас уже не пустят на весенние этапы Кубка мира. Это моё предположение», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Коростелёв и Непряева-младшая получили статусы индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) в начале декабря 2025 года, единственными из сборной России по лыжным гонкам.

