Ардашев оценил выступление Коростёлева и Непряевой на Кубке мира

Ардашев оценил выступление Коростёлева и Непряевой на Кубке мира
Лидер общего зачёта Кубка России – 2025/2026 российский лыжник Сергей Ардашев оценил выступление Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на международных стартах.

«Отсутствие Савелия Коростелёва? Ничего кардинально не поменялось, одного человека нет – ничего страшного такого. Всё равно все продолжаем бороться, тот же спринт, к примеру, там Александр Терентьев, Константин Тиунов. Народу хватает, борьба хорошая получается.

Буду ли следить за стартами Коростелёва и Непряевой? Да, каждый этап смотрю, как они бегут, всё супер. Ребята – большие молодцы, без такой большой команды, как раньше, наша страна ездила туда, они показывают такие хорошие результаты. Отсутствие сервиса – да, это большая проблема, у них работают два человека, можно сказать, это очень сложно. Того же массажиста нет, а это многое решает.

Раньше ездила вся команда, даже на трассе поддержать, палку подать, питьё в любой точке, можно было поставить человека. А сейчас людей не хватает, из-за этого тяжелее», – передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

