Лидер общего зачёта Кубка России Ардашев прокомментировал неудачный старт в Казани

Лидер общего зачёта Кубка России – 2025/2026 российский лыжник Сергей Ардашев высказался о непопадании в топ-10 (11-е место) в гонке на 15 км с раздельным стартом в свободном стиле на этапе Кубка России в Казани.

«Всё нормально, понятно, результат не такой, какого ожидал. Всё-таки все гонки боролся за призовые места, за победу. Сегодня не получилось, но ничего страшного, обязательно будет лучше. Жёлтая майка лидера создаёт дополнительное давление? Нет, никакого давления нет.

Если в прошлом году на последнем этапе небольшое давление было, потому что вот-вот – и потеряю [жёлтую майку], то в этом сезоне уже сейчас задел хороший, не собираюсь расслабляться и буду бороться за победу», – передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.