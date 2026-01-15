Скидки
Лыжи

Лидер общего зачёта Кубка России Ардашев прокомментировал неудачный старт в Казани

Лидер общего зачёта Кубка России Ардашев прокомментировал неудачный старт в Казани
Лидер общего зачёта Кубка России – 2025/2026 российский лыжник Сергей Ардашев высказался о непопадании в топ-10 (11-е место) в гонке на 15 км с раздельным стартом в свободном стиле на этапе Кубка России в Казани.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.8

«Всё нормально, понятно, результат не такой, какого ожидал. Всё-таки все гонки боролся за призовые места, за победу. Сегодня не получилось, но ничего страшного, обязательно будет лучше. Жёлтая майка лидера создаёт дополнительное давление? Нет, никакого давления нет.

Если в прошлом году на последнем этапе небольшое давление было, потому что вот-вот – и потеряю [жёлтую майку], то в этом сезоне уже сейчас задел хороший, не собираюсь расслабляться и буду бороться за победу», – передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

