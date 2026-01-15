Скидки
Легков — о первой победе Большунова: не знаю, считает ли он эту ситуацию нормальной
Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков высказался о первой победе Александра Большунова в сезоне-2025/2026. Большунов стал лучшим в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Казани.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.8

«Я вижу ситуацию так: каждый год после Нового года, во вторую половину сезона, которая у нас продолжается, он показывает наилучшие результаты. И, собственно, именно это он демонстрирует сейчас.

Я не знаю, нужно подойти к нему и спросить, считает ли он её [ситуацию] нормальной. Я наблюдаю, что из года в год ситуация повторяется: после Нового года он показывает такие результаты. Ну здорово — все этого ждали и хотели», — приводит слова Легкова «РИА Новости Спорт».

