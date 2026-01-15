Скидки
Лыжи

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Большунов поднялся на 2-ю строчку, Ардашев лидирует

Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов поднялся на второе место в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа в Мирном. С большим отрывом рейтинг продолжает возглавлять Сергей Ардашев.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.8

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 15 января. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 718 очков.
  2. Александр Большунов (Татарстан) – 405.
  3. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 388.
  4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 382.
  5. Сергей Забалуев (Татарстан) — 342.
  6. Артём Мальцев (Тюменская область) —334.
  7. Илья Семиков (Коми) — 324.
  8. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 312.
  9. Иван Горбунов (Татарстан)/Сергей Волков (Татарстан) — 291.
Комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

