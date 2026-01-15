Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Большунов поднялся на 2-ю строчку, Ардашев лидирует
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов поднялся на второе место в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа в Мирном. С большим отрывом рейтинг продолжает возглавлять Сергей Ардашев.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.8
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 15 января. Мужчины:
- Сергей Ардашев (Татарстан) — 718 очков.
- Александр Большунов (Татарстан) – 405.
- Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 388.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 382.
- Сергей Забалуев (Татарстан) — 342.
- Артём Мальцев (Тюменская область) —334.
- Илья Семиков (Коми) — 324.
- Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 312.
- Иван Горбунов (Татарстан)/Сергей Волков (Татарстан) — 291.
