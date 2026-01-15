Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Большунов поднялся на 2-ю строчку, Ардашев лидирует

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов поднялся на второе место в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа в Мирном. С большим отрывом рейтинг продолжает возглавлять Сергей Ардашев.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 15 января. Мужчины: