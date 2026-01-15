Скидки
Крянин — о первой победе Большунова в сезоне: он покажет ещё больше, это только начало

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал первую победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в сезоне-2025/2026. Большунов стал лучшим в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Казани.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.8

«Александр провёл отличную гонку, это очень важная для него победа. Видно, что сумел справиться со своими болезнями и постепенно возвращается на свой уровень. Я думаю, что Александр покажет ещё больше, это только начало. В целом гонка была очень интересная, приятно, что молодые ребята проявляют себя и дают бой прославленным спортсменам», — приводит слова Крянина ТАСС.

