Крянин — о первой победе Большунова в сезоне: он покажет ещё больше, это только начало

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал первую победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в сезоне-2025/2026. Большунов стал лучшим в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Казани.

«Александр провёл отличную гонку, это очень важная для него победа. Видно, что сумел справиться со своими болезнями и постепенно возвращается на свой уровень. Я думаю, что Александр покажет ещё больше, это только начало. В целом гонка была очень интересная, приятно, что молодые ребята проявляют себя и дают бой прославленным спортсменам», — приводит слова Крянина ТАСС.