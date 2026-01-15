Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России: Алина Пеклецова сократила отставание от лидирующей Крупицкой

Общий зачёт Кубка России: Алина Пеклецова сократила отставание от лидирующей Крупицкой
Комментарии

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026 после гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на шестом этапе в Мирном, где она заняла третье место. В её активе 539 очков.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Свободный стиль. 10 км
15 января 2026, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
24:09.5
2
Арина Кусургашева
Республика Алтай
+17.0
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+22.2

Победительница разделки Алина Пеклецова незначительно (на шесть очков) сократила отставание от Крупицкой в рейтинге.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 15 января. Женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 583 очка.
2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 513.
3. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 383.
4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 369.
5. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 364.
6. Арина Кусургашева (Алтай) — 353.
7. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 344.
8. Алёна Баранова (Ленинградская — Томская область) — 337.
9. Екатерина Никитина (Москва) — 317.
10. Вероника Степанова (Татарстан) – 283.

Материалы по теме
Большунов вернулся! Раскидал всех соперников и одержал первую победу в сезоне
Большунов вернулся! Раскидал всех соперников и одержал первую победу в сезоне
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android