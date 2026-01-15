Общий зачёт Кубка России: Алина Пеклецова сократила отставание от лидирующей Крупицкой

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026 после гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на шестом этапе в Мирном, где она заняла третье место. В её активе 539 очков.
Победительница разделки Алина Пеклецова незначительно (на шесть очков) сократила отставание от Крупицкой в рейтинге.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 15 января. Женщины:
1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 583 очка.
2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 513.
3. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 383.
4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 369.
5. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 364.
6. Арина Кусургашева (Алтай) — 353.
7. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 344.
8. Алёна Баранова (Ленинградская — Томская область) — 337.
9. Екатерина Никитина (Москва) — 317.
10. Вероника Степанова (Татарстан) – 283.
- 15 января 2026
-
23:57
-
22:23
-
21:58
-
21:50
-
19:11
-
18:30
-
18:21
-
17:39
-
17:31
-
17:19
-
17:15
-
16:51
-
16:47
-
16:43
-
16:42
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:20
-
16:18
-
15:17
-
15:16
-
15:12
-
14:39
-
14:35
-
14:04
-
13:51
-
13:47
-
13:44
-
13:30
-
13:19
-
12:50
-
12:38
-
12:26
-
09:40