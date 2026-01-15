Общий зачёт Кубка России: Алина Пеклецова сократила отставание от лидирующей Крупицкой

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026 после гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на шестом этапе в Мирном, где она заняла третье место. В её активе 539 очков.

Победительница разделки Алина Пеклецова незначительно (на шесть очков) сократила отставание от Крупицкой в рейтинге.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 15 января. Женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 583 очка.

2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 513.

3. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 383.

4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 369.

5. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 364.

6. Арина Кусургашева (Алтай) — 353.

7. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 344.

8. Алёна Баранова (Ленинградская — Томская область) — 337.

9. Екатерина Никитина (Москва) — 317.

10. Вероника Степанова (Татарстан) – 283.