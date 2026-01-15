Скидки
Нортуг — о борьбе с Хедегартом: хотел сказать ему, что племенной бык здесь по-прежнему я

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира 40-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг забавно высказался о том, что демонстративно обгонял на подъёме 24-летнего соотечественника Эйнара Хедегарта в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках чемпионата Норвегии – 2026.

Нортуг в разделке показал 73-й результат, Хедегарт одержал победу.

– Я просто хотел сказать Эйнару, что племенной бык здесь по-прежнему я.

– Он принял послание?
– Он принял послание. И желаю ему удачи на Олимпиаде, — сказал Нортуг в эфире NRK.

Забавный момент прокомментировал и сам Хедегарт. «Я собирался ответить, но потом подумал: он бежит за 40-е место, а я — за победу. Пусть себе бежит», — сказал норвежец.

