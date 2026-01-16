Скидки
Главная Лыжи Новости

«Конечно, это расстраивает». Министр спорта Татарстана Леонов — о скандале с Большуновым

«Конечно, это расстраивает». Министр спорта Татарстана Леонов — о скандале с Большуновым
Комментарии

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о скандале вокруг трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который представляет регион.

«Конечно, расстраивает, когда такое случается с такими титулованными спортсменами. Саша — взрослый и уже достаточно титулованный спортсмен. Вероятно, у него есть своё видение и своё мнение. Но в конечном счёте именно на соревнованиях становится ясно, прав он или нет.

У каждого спортсмена свой стиль жизни и свои подходы. Я не берусь их обсуждать. Главное — выходить на старт и показывать результат. Остаётся лишь доказывать своё превосходство на деле на трассе, а всё, что мы обсуждаем и говорим, останется в прошлом», — приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».

Напомним, после финиша полуфинала спринта свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске Большунов намеренно травмировал Александра Бакурова, налетев на него со спины и толкнув. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. ФЛГР аннулировала результат Большунова в спринте, а позднее приняла решение приостановить действие RUS кода Александра до завершения процесса восстановления Бакурова.

Комментарии
