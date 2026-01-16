Минспорта Татарстана рассказал, что может препятствовать поездке лыжников на ОИ

Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, что в подготовке к Олимпиаде в Италии российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой, ранее подтвердивших олимпийские квоты, есть некоторые технические нюансы, способные осложнить участие спортсменов в ОИ.

«На самом деле окончательное решение пока не принято. Есть немало подводных камней, связанных с техническими моментами. Кроме того, у некоторых из технического персонала есть проблемы с визами. Дело в том, что едут на Олимпиаду не просто два человека. Вместе с ними отправляются и их сервис‑службы, которые занимаются их подготовкой. Возникает множество технических вопросов, поэтому я бы не стал заранее говорить о том, каких результатов мы от них ждём.

Конечно, мы всегда хотим, чтобы они показали свой лучший результат. Можно сказать, что они пока «сели в последний вагон», но до конечной станции ещё не доехали. То, что они попадут на соревнования и выступят, уже будет значимым событием — важным шагом для страны, возвращением на серьёзный старт. А дальше они, безусловно, будут стараться показать лучшее время и достичь максимального результата. Я лично знаю этих спортсменов: они очень амбициозны и нацелены на высокие достижения.

Сейчас самое важное — решить технические вопросы, чтобы они смогли попасть на Олимпиаду. Если всё сложится неудачно, следующая подобная возможность появится только через четыре года. Для спортсмена любой, даже небольшой шанс попасть на Олимпиаду — это уже значимое событие. Мы уже прошли отбор, но, повторюсь, финальные технические вопросы пока не решены. Будем болеть и надеяться, что они смогут участвовать. А если будут заявлены — будем поддерживать их и желать им успеха», — приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».