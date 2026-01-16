Скидки
Сборная Франции по лыжным гонкам пропустит этап Кубка мира в Оберхофе

Сборная Франции по лыжным гонкам пропустит этап Кубка мира в Оберхофе (Германия), который стартует в субботу, 17 января. Об этом сообщил директор сборной Франции по лыжным гонкам Оливье Мишо.

Сообщается, что основной целью пропуска станет подготовка ко второй половине сезона, особенно к Олимпийским играм. Спортсмены из резервной сборной также не будут отправлены на соревнования в Оберхоф.

«Мы не будем брать спортсменов из резервной команды. Не уверен, что в Оберхофе будет много иностранных атлетов.

Это план, разработанный для подготовки ко второй половине сезона. Тренеры выбрали этот период, чтобы затем возобновить соревнования высокого уровня, начиная с чемпионата мира в Гомсе», — цитирует Мишо Ski-Nordique.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам -- 2025/2026
