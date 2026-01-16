Коростелёв и Непряева не примут участия в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева не заявились на спринтерскую гонку классическим стилем в рамках этапа Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Это стало понятно после публикации стартовых листов квалификации.

Коростелёв и Непряева уже принимали участие в спринтах на КМ. Они ни разу не смогли преодолеть квалификационный барьер для попадания в забеги на выбывание.

Напомним, 4 января Коростелёв занял четвёртое место в гонке в гору на «Тур де Ски» — 2025/2026. На последних метрах он уступил норвежцу Эмилю Иверсену. В генеральной классификации дебютной многодневки спортсмен занял восьмое место. Непряева стала шестой в гонке в гору, а в общем зачёте заняла 10-е место.