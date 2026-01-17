Скидки
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Лыжи

Лыжные гонки, Кубок России, 6-й этап, женщины: во сколько начало спринта классикой, где смотреть трансляцию

Лыжные гонки, Кубок России, женщины: во сколько начало спринта классикой, где смотреть
Сегодня, 17 января, в Казани в рамках шестого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская спринтерская гонка классическим стилем. Начало квалификации — в 10:15 мск. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ», начало – в 9:45 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
17 января 2026, суббота. 10:15 МСК
Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Женщины. Спринт. Стартовый лист (частично):

1. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Республика Бурятия).

7. Мария Истомина (Ленинградская область – Пермский край).

11. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).

12. Елизавета Маслакова (Ленинградская область).

14. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

16. Татьяна Сорина (Тюменская область).

21. Ксения Шорохова (Тюменская область).

28. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

39. Алина Пеклецова (Вологодская область).

