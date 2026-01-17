Лыжные гонки, Кубок России, мужчины: во сколько начало спринта классикой, где смотреть

Сегодня, 17 января, в Казани в рамках шестого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская спринтерская гонка классическим стилем. Начало квалификации — в 10:50 мск. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ», начало – в 9:45 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Мужчины. Спринт. Стартовый лист (частично):

1. Александр Бакуров (Новосибирская область – Ленинградская область).

2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

3. Иван Якимушкин (Тюменская область).

14. Илья Семиков (Республика Коми).

15. Александр Большунов (Республика Татарстан).

22. Сергей Волков (Республика Татарстан).

25. Константин Тиунов (ХМАО – Югра).

29. Александр Терентьев (Тюменская область – Ненецкий АО).

36. Алексей Червоткин (Тюменская область).