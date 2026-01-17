Лыжи, Кубок мира, 6-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 января, в Оберхофе (Германия) в рамках шестого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская спринтерская гонка свободным стилем. Начало квалификации — в 15:35 мск.

Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Россиянка Дарья Непряева не примет участия в спринтерской гонке. Это стало понятно после публикации стартовых листов квалификации.

Американка Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте Кубка мира. В её активе 1216 очков, на втором месте находится шведская лыжница Моа Илар (1032).

В рамках шестого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Оберхофе пройдут спринт и индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдёт с 17 по 18 января.