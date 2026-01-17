Лыжи, Кубок мира, 6-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 января, в Оберхофе (Германия) в рамках шестого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская спринтерская гонка свободным стилем. Начало квалификации — в 16:10 мск.

Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Российский лыжник Савелий Коростелёв не примет участия в спринтерской гонке. Это стало понятно после публикации стартовых листов квалификации.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте Кубка мира. В его активе 1294 очка. На втором месте идёт его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен (1048).

В рамках шестого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Оберхофе пройдут спринт и индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдёт с 17 по 18 января.