Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжи, Кубок мира, 6-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Лыжи, Кубок мира, 6-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 17 января, в Оберхофе (Германия) в рамках шестого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская спринтерская гонка свободным стилем. Начало квалификации — в 16:10 мск.
Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
17 января 2026, суббота. 16:08 МСК
Не началось

Российский лыжник Савелий Коростелёв не примет участия в спринтерской гонке. Это стало понятно после публикации стартовых листов квалификации.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте Кубка мира. В его активе 1294 очка. На втором месте идёт его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен (1048).

В рамках шестого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Оберхофе пройдут спринт и индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдёт с 17 по 18 января.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
«Ждут медалей Олимпиады». Вяльбе — о российских лыжниках и об их проблемах на Кубке мира
«Ждут медалей Олимпиады». Вяльбе — о российских лыжниках и об их проблемах на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android