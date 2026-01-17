Скидки
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Лыжнику Сергею Волкову отказали в нейтральном статусе из-за допинговой дисквалификации

Российский лыжник Сергей Волков сообщил о том, что получил от FIS отказ в нейтральном статусе. В качестве причины, по его словам, была названа полугодичная дисквалификация из-за допинга.

«Я вёл с FIS диалог на эту тему. Они говорили, что должно пройти пять лет с момента дисквалификации. Я попросил показать пункт правил, согласно которому они действовали, но ответа не получил. Поэтому я принял решение подать иск в Международный спортивный арбитражный суд. Решение по моему вопросу, как я думаю, будет не раньше марта», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

В этом сезоне из российских лыжников нейтральные статусы получили Дарья Непряева и Савелий Коростелёв.

