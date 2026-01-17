Скидки
Лыжи

Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта классикой на этапе Кубка России в Казани

Лыжница Алёна Баранова показала лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.28,18.

Второе место заняла Наталья Крамаренко, отставшая от победительницы квалификации на 0,47 секунды. Тройку лучших замкнула Ольга Сергеева (+4,49).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
17 января 2026, суббота. 10:15 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация. Результаты:

  1. Алёна Баранова — 3.23,18.
  2. Наталья Крамаренко — отставание 0,47.
  3. Ольга Сергеева +4,49.
  4. Анастасия Кириллова +4,59.
  5. Милена Габушева +5,02.
  6. Ксения Шорохова +7,30.
