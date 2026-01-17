Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта классикой на этапе Кубка России в Казани
Лыжница Алёна Баранова показала лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.28,18.
Второе место заняла Наталья Крамаренко, отставшая от победительницы квалификации на 0,47 секунды. Тройку лучших замкнула Ольга Сергеева (+4,49).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация. Результаты:
- Алёна Баранова — 3.23,18.
- Наталья Крамаренко — отставание 0,47.
- Ольга Сергеева +4,49.
- Анастасия Кириллова +4,59.
- Милена Габушева +5,02.
- Ксения Шорохова +7,30.
