Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта классикой на этапе Кубка России в Казани

Лыжница Алёна Баранова показала лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.28,18.

Второе место заняла Наталья Крамаренко, отставшая от победительницы квалификации на 0,47 секунды. Тройку лучших замкнула Ольга Сергеева (+4,49).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация. Результаты: