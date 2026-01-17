Скидки
Главная Лыжи Новости

Владислав Осипов победил в квалификации спринта на КР в Казани, Большунов — 27-й

Комментарии

Лыжник Владислав Осипов показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 2.54,9.

Второе место занял Константин Тиунов, отставший от победителя квалификации на 2,42 секунды. Тройку лучших замкнул Данила Карпасюк (+2,72). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал 27-е время (+7,69).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
17 января 2026, суббота. 10:55 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация. Результаты:

  1. Владислав Осипов — 2.54,9.
  2. Константин Тиунов — отставание 2,42.
  3. Данила Карпасюк +2,72.
  4. Александр Терентьев +2,81.
  5. Сергей Ардашев +3,13.
