Владислав Осипов победил в квалификации спринта на КР в Казани, Большунов — 27-й

Лыжник Владислав Осипов показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 2.54,9.

Второе место занял Константин Тиунов, отставший от победителя квалификации на 2,42 секунды. Тройку лучших замкнул Данила Карпасюк (+2,72). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал 27-е время (+7,69).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация. Результаты:

Владислав Осипов — 2.54,9. Константин Тиунов — отставание 2,42. Данила Карпасюк +2,72. Александр Терентьев +2,81. Сергей Ардашев +3,13.