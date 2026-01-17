Забалуев подрезал Большунова в спринте на КР в Казани и получил наказание от судей

Лыжник Сергей Забалуев нарушил правила в четвертьфинале спринта классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Казани против трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. На финишной прямой Забалуев подрезал Большунова и финишировал на втором месте в забеге.

Фото: Кадр из трансляции

В итоге судьи гонки приняли решение наказать Забалуева и переместили его на последнее место (шестое). В итоге Большунов стал вторым и квалифицировался в полуфинал. Победу в этом забеге на стадии 1/4 финала одержал Александр Терентьев.

Полуфинальные забеги среди мужчин в Казани начнутся в 13:42 мск. Финальная гонка стартует в 14:08.