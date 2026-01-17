Скидки
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Главная Лыжи Новости

Забалуев подрезал Большунова в спринте на КР в Казани и получил наказание от судей

Лыжник Сергей Забалуев нарушил правила в четвертьфинале спринта классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Казани против трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. На финишной прямой Забалуев подрезал Большунова и финишировал на втором месте в забеге.

Фото: Кадр из трансляции

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 2
17 января 2026, суббота. 13:06 МСК
Окончено

В итоге судьи гонки приняли решение наказать Забалуева и переместили его на последнее место (шестое). В итоге Большунов стал вторым и квалифицировался в полуфинал. Победу в этом забеге на стадии 1/4 финала одержал Александр Терентьев.

Полуфинальные забеги среди мужчин в Казани начнутся в 13:42 мск. Финальная гонка стартует в 14:08.

