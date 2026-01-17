Большунов не отобрался в финал спринта классическим стилем на КР в Казани

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не смог войти в число шести лучших спортсменов, которые примут участие в финальном забеге спринта классическим стилем на этапе Кубка России в Казани.

Большунов дошёл до полуфинальной стадии гонки. В первом забеге полуфинала он показал время 3.00,53 и отстал от победителя, Владислава Осипова, на 1,52 секунды. В забеге результат Большунова стал пятым, этого недостаточно для того, чтобы квалифицироваться в финал.

В финальном забеге примут участие Владислав Осипов, Сергей Ардашев, Константин Тиунов, Александр Терентьев, Дмитрий Жуль и Ермил Вокуев.