Большунов не отобрался в финал спринта классическим стилем на КР в Казани
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не смог войти в число шести лучших спортсменов, которые примут участие в финальном забеге спринта классическим стилем на этапе Кубка России в Казани.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Полуфинал. Забег 1
17 января 2026, суббота. 13:42 МСК
Окончено
Большунов дошёл до полуфинальной стадии гонки. В первом забеге полуфинала он показал время 3.00,53 и отстал от победителя, Владислава Осипова, на 1,52 секунды. В забеге результат Большунова стал пятым, этого недостаточно для того, чтобы квалифицироваться в финал.
В финальном забеге примут участие Владислав Осипов, Сергей Ардашев, Константин Тиунов, Александр Терентьев, Дмитрий Жуль и Ермил Вокуев.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 14:08 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
2:56.40
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+0.24
3
Константин Тиунов
ХМАО-Югра
+0.29
Комментарии
- 17 января 2026
-
14:18
-
14:09
-
14:05
-
14:05
-
13:29
-
11:37
-
11:20
-
10:46
-
10:18
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:30
- 16 января 2026
-
21:15
-
16:55
-
14:05
-
11:45
-
10:35
-
00:36
- 15 января 2026
-
23:57
-
22:23
-
21:58
-
21:50
-
19:11
-
18:30
-
18:21
-
17:39
-
17:31
-
17:19
-
17:15
-
16:51
-
16:47
-
16:43
-
16:42