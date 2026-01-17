Скидки
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Лыжи

Большунов не отобрался в финал спринта классическим стилем на КР в Казани

Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не смог войти в число шести лучших спортсменов, которые примут участие в финальном забеге спринта классическим стилем на этапе Кубка России в Казани.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Полуфинал. Забег 1
17 января 2026, суббота. 13:42 МСК
Окончено

Большунов дошёл до полуфинальной стадии гонки. В первом забеге полуфинала он показал время 3.00,53 и отстал от победителя, Владислава Осипова, на 1,52 секунды. В забеге результат Большунова стал пятым, этого недостаточно для того, чтобы квалифицироваться в финал.

В финальном забеге примут участие Владислав Осипов, Сергей Ардашев, Константин Тиунов, Александр Терентьев, Дмитрий Жуль и Ермил Вокуев.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 14:08 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
2:56.40
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+0.24
3
Константин Тиунов
ХМАО-Югра
+0.29
