Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
18:05 Мск
Алёна Баранова выиграла спринт на этапе Кубка России — 2025/2026 в Казани

Комментарии

Лыжница Алёна Баранова одержала победу в спринте классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.22,77.

Второе место заняла Наталья Крамаренко, отставшая от победительницы гонки на 2,70 секунды. Тройку лучших замкнула Елизавета Пантрина с отставанием 3,31 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 13:58 МСК
Окончено
1
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
3:22.74
2
Наталья Крамаренко
Свердловская область
+2.76
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+3.37

