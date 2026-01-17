Алёна Баранова выиграла спринт на этапе Кубка России — 2025/2026 в Казани

Лыжница Алёна Баранова одержала победу в спринте классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.22,77.

Второе место заняла Наталья Крамаренко, отставшая от победительницы гонки на 2,70 секунды. Тройку лучших замкнула Елизавета Пантрина с отставанием 3,31 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Женщины. Спринт, классический стиль. Результаты:

Алёна Баранова — 3.22,77. Наталья Крамаренко — отставание 2,70. Елизавета Пантрина +3,31. Анастасия Кириллова +5,88. Алиса Жамбалова +7,33. Ксения Шорохова +7,40.