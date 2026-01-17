Александр Терентьев победил в спринте на этапе Кубка России в Казани, Ардашев — второй
Лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 2.56,40.
Второе место занял Сергей Ардашев, отставший от победителя гонки на 0,24 секунды. Тройку лучших замкнул Константин Тиунов (+0,29). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завершил выступление в спринте на стадии полуфинала.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 14:08 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
2:56.40
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+0.24
3
Константин Тиунов
ХМАО-Югра
+0.29
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Мужчины. Спринт, классический стиль. Результаты:
- Александр Терентьев — 2.56,40.
- Сергей Ардашев — отставание 0,24.
- Константин Тиунов +0,29.
- Владислав Осипов +0,38.
- Дмитрий Жуль +2,77.
- Ермил Вокуев +5,83.
