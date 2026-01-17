Александр Терентьев победил в спринте на этапе Кубка России в Казани, Ардашев — второй

Лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 2.56,40.

Второе место занял Сергей Ардашев, отставший от победителя гонки на 0,24 секунды. Тройку лучших замкнул Константин Тиунов (+0,29). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завершил выступление в спринте на стадии полуфинала.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Мужчины. Спринт, классический стиль. Результаты:

Александр Терентьев — 2.56,40. Сергей Ардашев — отставание 0,24. Константин Тиунов +0,29. Владислав Осипов +0,38. Дмитрий Жуль +2,77. Ермил Вокуев +5,83.