Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Терентьев победил в спринте на этапе Кубка России в Казани, Ардашев — второй

Александр Терентьев победил в спринте на этапе Кубка России в Казани, Ардашев — второй
Комментарии

Лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 2.56,40.

Второе место занял Сергей Ардашев, отставший от победителя гонки на 0,24 секунды. Тройку лучших замкнул Константин Тиунов (+0,29). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завершил выступление в спринте на стадии полуфинала.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 14:08 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
2:56.40
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+0.24
3
Константин Тиунов
ХМАО-Югра
+0.29

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Мужчины. Спринт, классический стиль. Результаты:

  1. Александр Терентьев — 2.56,40.
  2. Сергей Ардашев — отставание 0,24.
  3. Константин Тиунов +0,29.
  4. Владислав Осипов +0,38.
  5. Дмитрий Жуль +2,77.
  6. Ермил Вокуев +5,83.
Материалы по теме
Алёна Баранова выиграла спринт на этапе Кубка России — 2025/2026 в Казани
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android