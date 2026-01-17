«В такую погоду показываю лучшие результаты». Баранова — после победы в спринте в Казани

Российская лыжница Алёна Баранова, выигравшая спринт на этапе Кубка России в Казани, прокомментировала свой победный результат.

«Какие впечатления от гонки? Сегодня было хорошее самочувствие, погода сибирская, всё, как я люблю. Я с детства привыкла к такой погоде, да, неприятно, но именно в такую погоду я всегда показываю лучшие результаты. Пролог мы бежали – трасса была как камень, очень жёсткая. Мне всегда такое нравится. К забегам уже подразбилась, пыталась экономиться на всех забегах, как могла, и в финале выдала всё, что могу», – передаёт слова Барановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.