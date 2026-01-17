«В такую погоду показываю лучшие результаты». Баранова — после победы в спринте в Казани
Российская лыжница Алёна Баранова, выигравшая спринт на этапе Кубка России в Казани, прокомментировала свой победный результат.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 13:58 МСК
Окончено
1
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
3:22.74
2
Наталья Крамаренко
Свердловская область
+2.76
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+3.37
«Какие впечатления от гонки? Сегодня было хорошее самочувствие, погода сибирская, всё, как я люблю. Я с детства привыкла к такой погоде, да, неприятно, но именно в такую погоду я всегда показываю лучшие результаты. Пролог мы бежали – трасса была как камень, очень жёсткая. Мне всегда такое нравится. К забегам уже подразбилась, пыталась экономиться на всех забегах, как могла, и в финале выдала всё, что могу», – передаёт слова Барановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
