Алёна Баранова сравнила уровень трасс спринта на Кубке мира и Кубке России

Лыжница Алёна Баранова оценила различия между спринтерскими трассами Кубка России и Кубка мира, а также прокомментировала решение Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой не стартовать в спринте на этапе КМ в Оберхофе (Германия).

«Чувствуется ли разница между нашими кругами и кругами на Кубке мира? Чувствуется разница колоссальная, у нас спуск прямой, поворотов нет, а там поворот на повороте, из-за этого мы проигрываем, когда приезжаем туда, как Даша с Савелием. Думаю, когда вернёмся все мы, тоже будем проигрывать. Плюс снег кардинально разный, там быстрый, у нас медленный.

Не удивлена, что в Оберхофе на спринт не заявились Непряева и Коростелёв? Нет, не удивлена, потому что у них есть конкретные гонки, в которых им нужно показать себя. Спринт – если они не проходят квалификацию, не думаю, что есть смысл тратить силы и настраиваться на него. Лучше подготовиться к своим дистанциям получше», – сказала Баранова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

