Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Баранова — о спринте в Казани: просто побежала гонку на все 100

Баранова — о спринте в Казани: просто побежала гонку на все 100
Комментарии

Российская лыжница Алёна Баранова, выигравшая спринт на этапе Кубка России в Казани, рассказала, была ли у неё какая-то тактика на гонку.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 13:58 МСК
Окончено
1
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
3:22.74
2
Наталья Крамаренко
Свердловская область
+2.76
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+3.37

«Сложнее ли спринты бегать в такую погоду? Сложнее, только если за счёт мороза, как и всем людям. Мы все из одного теста, все мёрзнем. Только в этом моменте сложнее, ты просто мёрзнешь, и это неприятно: из холода в тепло. Мышцы мы всегда поддерживаем тёплыми, бегаем, разминаемся перед забегами. Начинать забег с холодными мышцами – это неправильно.

Тактика в подъём обсуждалась с тренерами? Это была импровизация, тактика была другая. Расчёт был, что мы с Натальей вместе пойдём в подъём, она будет идти первой и я буду держаться за ней максимально как смогу, но боковым зрением я увидела, что она отстаёт, и я просто побежала свою гонку на все 100.

Я постоянно оглядывалась, чтобы контролировать ситуацию, не понимала, где девочки, почему они так сильно отстали. Контролировать нужно было прежде всего скорость и мощь своих толчков, чтобы понимать – если меня догонят к финишной черте, то мне надо сделать там рывок, если нет – я просто максимально еду на все деньги до финиша», – передаёт слова Барановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Баранова ответила на вопрос о низкой конкуренции на этапе Кубка России в Казани
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android