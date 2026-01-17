Баранова — о спринте в Казани: просто побежала гонку на все 100

Российская лыжница Алёна Баранова, выигравшая спринт на этапе Кубка России в Казани, рассказала, была ли у неё какая-то тактика на гонку.

«Сложнее ли спринты бегать в такую погоду? Сложнее, только если за счёт мороза, как и всем людям. Мы все из одного теста, все мёрзнем. Только в этом моменте сложнее, ты просто мёрзнешь, и это неприятно: из холода в тепло. Мышцы мы всегда поддерживаем тёплыми, бегаем, разминаемся перед забегами. Начинать забег с холодными мышцами – это неправильно.

Тактика в подъём обсуждалась с тренерами? Это была импровизация, тактика была другая. Расчёт был, что мы с Натальей вместе пойдём в подъём, она будет идти первой и я буду держаться за ней максимально как смогу, но боковым зрением я увидела, что она отстаёт, и я просто побежала свою гонку на все 100.

Я постоянно оглядывалась, чтобы контролировать ситуацию, не понимала, где девочки, почему они так сильно отстали. Контролировать нужно было прежде всего скорость и мощь своих толчков, чтобы понимать – если меня догонят к финишной черте, то мне надо сделать там рывок, если нет – я просто максимально еду на все деньги до финиша», – передаёт слова Барановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.