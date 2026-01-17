Баранова ответила на вопрос о низкой конкуренции на этапе Кубка России в Казани

Лыжница Алёна Баранова высказалась о конкуренции на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Баранова победила в спринтерской гонке классическим стилем.

«Нет Непряевой и Фалеевой, конкуренция ниже, было легче или сложнее в плане мотивации? У нас есть Наталья Крамаренко, которая достаточно мощная девушка. На такой трассе она может составить конкуренцию, тем более мороз, у неё сильные толчки в такую погоду. Конкуренция сегодня тоже была неплохая», – сказала Баранова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Женщины. Спринт, классический стиль. Результаты:

Алёна Баранова — 3.22,77. Наталья Крамаренко — отставание 2,70. Елизавета Пантрина +3,31.