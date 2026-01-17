Терентьев ответил, подходят ли спринтерские круги в России под адаптацию к Европе

Обладатель двух бронзовых медалей Олимпиады в Пекине лыжник Александр Терентьев ответил, подходят ли спринтерские круги на российских трассах под адаптацию к европейским условиям.

В субботу, 17 января, Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России в Казани.

«Наши спринтерские круги подходят под адаптацию к Европе? Много отвечал на этот вопрос, видите – ничего не меняется. У нас круги не то что длинные, они лёгкие. Нет спусковых участков, где ноги так забиваются, и ты на подъём выезжаешь и уже не можешь. К сожалению, усложнение круга идёт за счёт увеличения длины трассы, а не сложности прохождения.

На Кубке мира все круги короткие, но намного тяжелее, чем у нас в России. В Ижевске было 3,20, но это был самый лёгкий круг. Нужна сложность прохождения трассы, много поворотов, не где ты прямо просто можешь ехать, и всё», – передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.