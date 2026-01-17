Терентьев ответил, подходят ли спринтерские круги в России под адаптацию к Европе

Обладатель двух бронзовых медалей Олимпиады в Пекине лыжник Александр Терентьев ответил, подходят ли спринтерские круги на российских трассах под адаптацию к европейским условиям.
В субботу, 17 января, Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России в Казани.
«Наши спринтерские круги подходят под адаптацию к Европе? Много отвечал на этот вопрос, видите – ничего не меняется. У нас круги не то что длинные, они лёгкие. Нет спусковых участков, где ноги так забиваются, и ты на подъём выезжаешь и уже не можешь. К сожалению, усложнение круга идёт за счёт увеличения длины трассы, а не сложности прохождения.
На Кубке мира все круги короткие, но намного тяжелее, чем у нас в России. В Ижевске было 3,20, но это был самый лёгкий круг. Нужна сложность прохождения трассы, много поворотов, не где ты прямо просто можешь ехать, и всё», – передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 17 января 2026
-
16:01
-
15:55
-
15:42
-
15:33
-
15:27
-
15:16
-
15:06
-
15:04
-
14:52
-
14:48
-
14:46
-
14:42
-
14:18
-
14:09
-
14:05
-
14:05
-
13:29
-
11:37
-
11:20
-
10:46
-
10:18
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:30
- 16 января 2026
-
21:15
-
16:55
-
14:05
-
11:45
-
10:35
-
00:36
- 15 января 2026
-
23:57
-
22:23
-
21:58