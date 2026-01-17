Призёр Олимпиады Терентьев прокомментировал победу на этапе Кубка России в Казани

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Терентьев оценил победу в спринте классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани.

«С четвертьфинала был состав хороший, тут никогда не бывает лёгких составов. У меня всё отлично прошло, без контактов, без всего, всё нормально. Отличная погода», – передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Мужчины. Спринт, классический стиль. Результаты:

Александр Терентьев — 2.56,40. Сергей Ардашев — отставание 0,24. Константин Тиунов +0,29.