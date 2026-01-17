Призёр Олимпиады Терентьев прокомментировал победу на этапе Кубка России в Казани
Поделиться
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Терентьев оценил победу в спринте классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 14:08 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
2:56.40
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+0.24
3
Константин Тиунов
ХМАО-Югра
+0.29
«С четвертьфинала был состав хороший, тут никогда не бывает лёгких составов. У меня всё отлично прошло, без контактов, без всего, всё нормально. Отличная погода», – передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Мужчины. Спринт, классический стиль. Результаты:
- Александр Терентьев — 2.56,40.
- Сергей Ардашев — отставание 0,24.
- Константин Тиунов +0,29.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2026
-
16:01
-
15:55
-
15:42
-
15:33
-
15:27
-
15:16
-
15:06
-
15:04
-
14:52
-
14:48
-
14:46
-
14:42
-
14:18
-
14:09
-
14:05
-
14:05
-
13:29
-
11:37
-
11:20
-
10:46
-
10:18
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:30
- 16 января 2026
-
21:15
-
16:55
-
14:05
-
11:45
-
10:35
-
00:36
- 15 января 2026
-
23:57
-
22:23
-
21:58