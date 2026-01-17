Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Легков считает, что российские спринтерские дистанции нужно адаптировать под европейские

Легков считает, что российские спринтерские дистанции нужно адаптировать под европейские
Комментарии

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков выразил мнение о том, что российские спринтерские дистанции нужно адаптировать под европейские стандарты.

«Три информации про спринтерский круг: в начале сказали – 1100, потом кто-то проехал и говорит, что там около 1300, потом было интервью ребят, которые сказали, что 1200, но в любом случае это меньше, чем было раньше, ближе к европейским стандартам, даже меньше, чем там.

Нужно адаптировать круги? Нужно, я думаю, что так и будет, больше технических сложностей сделать на трассе тоже очень важно. Моё мнение неизменно: я уважаю наше руководство, но я считаю, что спринтерская группа имеет право на жизнь в команде, она просто даёт больше возможностей развиваться спортсменам в команде, которые бегают спринт.

Не знаю, как там у французов, но что касается того, что было раньше – я живу с этими воспоминаниями, Крюков, Петухов, Панжинский реально заезжали в призы, брали подиум. Даже если это один спортсмен, всё равно это имеет право на жизнь», – передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Терентьев ответил, подходят ли спринтерские круги в России под адаптацию к Европе
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android