Легков считает, что российские спринтерские дистанции нужно адаптировать под европейские

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков выразил мнение о том, что российские спринтерские дистанции нужно адаптировать под европейские стандарты.

«Три информации про спринтерский круг: в начале сказали – 1100, потом кто-то проехал и говорит, что там около 1300, потом было интервью ребят, которые сказали, что 1200, но в любом случае это меньше, чем было раньше, ближе к европейским стандартам, даже меньше, чем там.

Нужно адаптировать круги? Нужно, я думаю, что так и будет, больше технических сложностей сделать на трассе тоже очень важно. Моё мнение неизменно: я уважаю наше руководство, но я считаю, что спринтерская группа имеет право на жизнь в команде, она просто даёт больше возможностей развиваться спортсменам в команде, которые бегают спринт.

Не знаю, как там у французов, но что касается того, что было раньше – я живу с этими воспоминаниями, Крюков, Петухов, Панжинский реально заезжали в призы, брали подиум. Даже если это один спортсмен, всё равно это имеет право на жизнь», – передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.