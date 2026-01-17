Легков: на связи с Сориным, Коростелёвым и Непряевой, понимаю их сложности

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков высказался об участии российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на этапах Кубка мира — 2025/2026.

«Понимаю сложности Даши с Савелием. Я всегда с Сориным на связи, с ребятами. Конечно, этап в Давосе это показал – с учётом поворотов, сложной трассы, и мы даже не говорим про спринт, а про ту же пятёрку, по которой они бегали.

Я знаю этот спуск, в него садишься и надо перекреститься три раза, чтобы его пройти. Я никогда не владел этой техникой со спуска, этот поворот очень опасный. На самом деле, я там проигрывал ключевые секунды, когда, например, Полторанин на финише у меня полсекунды выигрывал в итоге. Это было из-за спуска.

Тем более мы говорим про спринт, там был момент, когда Клебо развернуло, но с учётом его тренированности по всем направлениям он смог удержаться. Так что мне кажется, что круги нужно делать чуть посложнее. А наши точно чуть адаптируются с учётом того, что рано или поздно они вернутся», – передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.