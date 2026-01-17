Легков ответил критикам Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков высказался о людях, критикующих российских лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелёва, которые с декабря 2025 года выступают на этапах Кубка мира — 2025/2026.

«Что сказать обывателям, которые удивляются результатам наших на Кубке мира? То, что я сейчас говорю, этим обывателям и нужно говорить. Всё, что мы здесь говорим, они переворачивают и считают совершенно по-другому. Пускай смотрят гонки, у каждого есть право высказываться, искренне надеюсь, что они не со зла это делают.

Стараюсь, на самом деле, не обращать на это внимания, но некоторые моменты обидные, особенно спортсменам, про которых это пишут. Если они живут нормальную жизнь, они поймут это рано или поздно, будут делать это более мягко и правильно. Предвзятости ни у каких комментаторов, ни у спортсменов, ни у групп каких-то нету.

Это всё на грани фантастики. Каждый спортсмен, который выходит на старт, даже если он ругается и не очень хорошо себя ведёт в обычной жизни – на трассе они друг друга уважают. Не было такого, чтобы на трассе кто-то кому-то специально что-то делал, это невозможно представить», – передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.