Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Призёр Олимпиады Терентьев ответил, как обстоят дела с получением нейтрального статуса

Призёр Олимпиады Терентьев ответил, как обстоят дела с получением нейтрального статуса
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Терентьев заявил, что у него нет новостей по поводу возможного получения нейтрального статуса от FIS.

«Есть ли какие-то новости по поводу статуса? У меня ничего нет», – передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

По состоянию на январь 2026 года, нейтральный статус получили только два лыжника из России — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Они имеют право выступать на международных соревнованиях. По разным причинам отказ в нейтральном статусе получили российские лыжники Сергей Ардашев и Сергей Волков.

Терентьев ответил, подходят ли спринтерские круги в России под адаптацию к Европе
