Легков заявил, что не понимает снятие Коростелёва и Непряевой со спринта в Оберхофе

Комментарии

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил, что не понимает, почему российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева не стали заявляться на спринтерскую гонку классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Снятие Непряевой и Коростелёва со спринта в Оберхофе? На самом деле, не понимаю, я эту тему не обсуждал с Сориным. Но я с ним обсуждал завтрашнюю гонку, он задавал мне вопросы по этому кругу, потому что я когда-то там был в призах, и Максим Вылегжанин.

Там тоже очень длинная финишная прямая, как здесь, очень длинный подъём, на котором можно убегать, что у меня иногда получалось. Они больше смотрят на завтрашний день, я думаю, у них может получиться, Савелий бегает больше классическим стилем, а завтра как раз десятка классикой.

Попытка сэкономить силы? Думаю, что завтра отвечу на этот вопрос, потому что Егору его сегодня задам. Они побегут завтра, пожелаем им удачи», – передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

