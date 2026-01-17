Скидки
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Бородавко прокомментировал итоги спринта на этапе Кубка России в Казани

Бородавко прокомментировал итоги спринта на этапе Кубка России в Казани
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги спринтерской гонки на этапе Кубка России в Казани.

«Что можно сказать по гонке, по трассе? Трасса была своеобразная, нельзя сказать, что она сложная, с одним подъёмом, много равнинной части. Вся борьба была на финишной прямой, в одновременных ходах.

Кто был лучше готов работать даблпулингом, тот имел преимущество. Особенно в мужском финале, но и в женском Алёна Баранова не оставила никому никаких шансов. Она большая молодец, я очень рад за неё, проделала хорошую работу», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

