Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на Кубке мира в Оберхофе, Непряева не бежала
Олимпийская чемпионка шведская лыжница Йонна Сундлинг показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Она преодолела дистанцию за 2.38,8.
Второе место заняла шведка Моа Лундгрен с отставанием 3,4 секунды. Тройку лучших замкнула ещё одна шведка, Майя Дальквист (+4,4). Россиянка Дарья Непряева не была заявлена на гонку.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
17 января 2026, суббота. 15:35 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:38.8
2
Моа Лундгрен
Швеция
+3.4
3
Майя Дальквист
Швеция
+4.4
