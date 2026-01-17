Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на Кубке мира в Оберхофе, Непряева не бежала

Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на Кубке мира в Оберхофе, Непряева не бежала
Комментарии

Олимпийская чемпионка шведская лыжница Йонна Сундлинг показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Она преодолела дистанцию за 2.38,8.

Второе место заняла шведка Моа Лундгрен с отставанием 3,4 секунды. Тройку лучших замкнула ещё одна шведка, Майя Дальквист (+4,4). Россиянка Дарья Непряева не была заявлена на гонку.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
17 января 2026, суббота. 15:35 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:38.8
2
Моа Лундгрен
Швеция
+3.4
3
Майя Дальквист
Швеция
+4.4

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Спринт свободным стилем. Женщины. Квалификация. Результаты:

  1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.38,8.
  2. Моа Лундгрен (Швеция) — отставание 3,4.
  3. Майя Дальквист (Швеция) +4,4.
  4. Ханне Рофстад (Норвегия) +6,6.
  5. Юлье Мюре (Норвегия) +7,1.
Материалы по теме
Алёна Баранова выиграла спринт на этапе Кубка России — 2025/2026 в Казани
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android