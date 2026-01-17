Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на Кубке мира в Оберхофе, Непряева не бежала

Олимпийская чемпионка шведская лыжница Йонна Сундлинг показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Она преодолела дистанцию за 2.38,8.

Второе место заняла шведка Моа Лундгрен с отставанием 3,4 секунды. Тройку лучших замкнула ещё одна шведка, Майя Дальквист (+4,4). Россиянка Дарья Непряева не была заявлена на гонку.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Спринт свободным стилем. Женщины. Квалификация. Результаты:

Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.38,8. Моа Лундгрен (Швеция) — отставание 3,4. Майя Дальквист (Швеция) +4,4. Ханне Рофстад (Норвегия) +6,6. Юлье Мюре (Норвегия) +7,1.