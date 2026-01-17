Пеклецова рассказала, почему ей было отказано в нейтральном статусе

Российская лыжница Алина Пеклецова подробно объяснила причину отказа в присвоении ей статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AIN).

«Всем доброго дня! Как обычно это бывает, стоит сказать одно слово журналистам, и появляется ещё 100 вариантов додуманных кем-то продолжений. Так что хочется написать от первого источника.

Да, в получении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях мне отказали, причина: нарушение антидопинговых правил, то есть потому, что я не сдавала ни одной допинг-пробы для WADA (Всемирного антидопингового агентства), а сдать эти пробы я могла, только если бы когда-то участвовала в международных соревнованиях.

А вопрос Андрею Владимировичу [Нутрихину] по поводу смены тренера мне вообще непонятно для чего был задан, никаких предпосылок к этому нет, и переходить никто никуда не собирался. Спасибо за внимание!» — написала Пеклецова у себя в телеграм-канале.