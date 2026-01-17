Бородавко высказался о снятии Коростёлева и Непряевой со спринта в Оберхофе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос относительно решения российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой не заявляться на спринтерскую гонку классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Хорошим ли было решение Непряевой и Коростелёва сняться со спринта в Оберхофе? Нужно задать этот вопрос тренеру Егору Сорину, какие задачи они решали.

Не владею этой информацией, не вправе комментировать», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Этап Кубка мира в немецком Оберхофе проходит с 17 по 18 января.