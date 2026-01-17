Скидки
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Лыжи

Бородавко оценил конкуренцию в женском спринте на этапе КР в Казани

Бородавко оценил конкуренцию в женском спринте на этапе КР в Казани
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил конкуренцию в женском спринте на этапе Кубка России — 2025/2026 в Казани.

Победительницей гонки стала Алёна Баранова.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 13:58 МСК
Окончено
1
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
3:22.74
2
Наталья Крамаренко
Свердловская область
+2.76
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+3.37

«У девочек ощущалась нехватка конкуренции без Непряевых и Фалеевой? Да, конечно, хорошие спринтеры – штучный товар, те спортсмены, которых вы назвали, – Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева – могли создать серьёзную конкуренцию. Я рад за Алёну Баранову, это её первая победа на этапах Кубка России, надеюсь, она будет поддерживать этот уровень», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Комментарии
