Бородавко оценил конкуренцию в женском спринте на этапе КР в Казани
Поделиться
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил конкуренцию в женском спринте на этапе Кубка России — 2025/2026 в Казани.
Победительницей гонки стала Алёна Баранова.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 13:58 МСК
Окончено
1
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
3:22.74
2
Наталья Крамаренко
Свердловская область
+2.76
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+3.37
«У девочек ощущалась нехватка конкуренции без Непряевых и Фалеевой? Да, конечно, хорошие спринтеры – штучный товар, те спортсмены, которых вы назвали, – Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева – могли создать серьёзную конкуренцию. Я рад за Алёну Баранову, это её первая победа на этапах Кубка России, надеюсь, она будет поддерживать этот уровень», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2026
-
17:18
-
17:18
-
16:41
-
16:24
-
16:20
-
16:13
-
16:11
-
16:09
-
16:01
-
15:55
-
15:42
-
15:33
-
15:27
-
15:16
-
15:06
-
15:04
-
14:52
-
14:48
-
14:46
-
14:42
-
14:18
-
14:09
-
14:05
-
14:05
-
13:29
-
11:37
-
11:20
-
10:46
-
10:18
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:30
- 16 января 2026
-
21:15