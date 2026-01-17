Бородавко оценил конкуренцию в женском спринте на этапе КР в Казани

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил конкуренцию в женском спринте на этапе Кубка России — 2025/2026 в Казани.

Победительницей гонки стала Алёна Баранова.

«У девочек ощущалась нехватка конкуренции без Непряевых и Фалеевой? Да, конечно, хорошие спринтеры – штучный товар, те спортсмены, которых вы назвали, – Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева – могли создать серьёзную конкуренцию. Я рад за Алёну Баранову, это её первая победа на этапах Кубка России, надеюсь, она будет поддерживать этот уровень», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.