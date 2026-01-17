Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бородавко выступил за создание отдельной спринтерской группы

Бородавко выступил за создание отдельной спринтерской группы
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о необходимости создания спринтерской группы в сборной.

«Нужна ли отдельная спринтерская группа? Всё зависит от количества спортсменов. Обратимся к опыту, который был, – мы создали спринтерскую группу и у нас в спринтерской группе на ОИ в Ванкувере было три медали: золото, серебро и бронза.

Если для страны действительно будут медали, такую группу нужно создавать. При условии, если есть талантливые люди, которые могли бы себя реализовать в спринте», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Бородавко предположил, что после Олимпиады россиянам запретят участие в гонках Кубка мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android