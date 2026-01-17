Бородавко выступил за создание отдельной спринтерской группы

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о необходимости создания спринтерской группы в сборной.

«Нужна ли отдельная спринтерская группа? Всё зависит от количества спортсменов. Обратимся к опыту, который был, – мы создали спринтерскую группу и у нас в спринтерской группе на ОИ в Ванкувере было три медали: золото, серебро и бронза.

Если для страны действительно будут медали, такую группу нужно создавать. При условии, если есть талантливые люди, которые могли бы себя реализовать в спринте», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.