Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Лыжи

Хегген победил в квалификации спринта на Кубке мира в Оберхофе, Коростелёв не бежал

Хегген победил в квалификации спринта на Кубке мира в Оберхофе, Коростелёв не бежал
Комментарии

Норвежский лыжник Ларс Хегген показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 2.24,4.

Второе место занял швейцарец Роман Альдер с отставанием 0,1 секунды. Тройку лучших замкнул Георг Эрссон из Швеции (+1,2). Россиянин Савелий Коростелёв не был заявлен на гонку. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Оберхофе.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
17 января 2026, суббота. 16:08 МСК
Окончено
1
Ларс Хегген
Норвегия
2:24.4
2
Роман Альдер
Швейцария
+0.1
3
Георг Эрссон
Швеция
+1.2

