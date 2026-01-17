Хегген победил в квалификации спринта на Кубке мира в Оберхофе, Коростелёв не бежал

Норвежский лыжник Ларс Хегген показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 2.24,4.

Второе место занял швейцарец Роман Альдер с отставанием 0,1 секунды. Тройку лучших замкнул Георг Эрссон из Швеции (+1,2). Россиянин Савелий Коростелёв не был заявлен на гонку. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Оберхофе.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация. Результаты:

Ларс Хегген (Норвегия) — 2.24,4. Роман Альдер (Швейцария) — отставание 0,1. Георг Эрссон (Швеция) +1,2. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6. Ноэ Наэфф (Швейцария) +1,7.