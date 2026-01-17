Бородавко высказался о сравнениях длины спринтерского круга в России и на Кубке мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о сравнениях длины спринтерского круга в России и на Кубке мира.

«Много споров: каким должен быть спринтерский круг? Здесь всё зависит от спортсменов, от того, как они настроены, способны бежать. Можно делать любой круг, и, если спортсмен не настроен на борьбу, он никогда не покажет высокие скорости. Это разговоры в пользу бедных, здесь спортсмена определяют те скорости, которые они показывают по дистанции.

Надо как-то адаптировать трассы к Европе? Адаптироваться можно, только находясь в Европе, на том снеге, находясь с теми спортсменами. У нас, если говорить честно, скорости не те, которые есть на этапах Кубка мира.

Конкуренция всё-таки пониже, это всё предполагает более низкие среднедистанционные скорости, особенно спринтерские. Мы об этом говорим на протяжении всех четырёх лет, просто сейчас начинаем ощущать всё на себе», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.