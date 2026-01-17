Бородавко — о Большунове: Саша постепенно набирает ход, в Казани не в лучших кондициях

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о физической форме трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, который недавно перенёс болезнь и постепенно возвращается в оптимальную форму. На проходящем этапе Кубка России в Казани Большунов выиграл гонку с раздельного старта на 15 км.

«Саша постепенно набирает форму. Я думаю, что тот результат, который был показан в Казани, – это точно не максимум, он не в своих лучших кондициях. Постепенно набирает ход. Разумеется, ждём его завтра, скиатлон – одна из основных гонок для Большунова», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.