Бородавко — о Большунове: Саша постепенно набирает ход, в Казани не в лучших кондициях
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о физической форме трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, который недавно перенёс болезнь и постепенно возвращается в оптимальную форму. На проходящем этапе Кубка России в Казани Большунов выиграл гонку с раздельного старта на 15 км.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.8
«Саша постепенно набирает форму. Я думаю, что тот результат, который был показан в Казани, – это точно не максимум, он не в своих лучших кондициях. Постепенно набирает ход. Разумеется, ждём его завтра, скиатлон – одна из основных гонок для Большунова», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
